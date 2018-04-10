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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’deki feci kaza kamerada

Ümraniye’deki feci kaza kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Hatalı Sollama 

-Otomobilinden inen aile
-Kenara geçmeye çalışan kadın ve çocuk
-Otomobilin hızla gelip çarpması

( İSTANBUL )- Hatalı sollama yapan aracın biri çocuk 2 kişiye çarptığı anlar kamerada İSTANBUL

- Ümraniye’de hatalı sollama yapan bir otomobilin biri çocuk 2 kişiye çarptığı feci kaza kameralara yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına yanaşan araçlarından inerek kaldırıma doğru yürüyen biri çocuk 2 kişiye hatalı sollama yapan bir otomobil çarptı. İki kişinin ağır şekilde yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde araçlarından inen 3 kişinin yolun kenarına geçmeye çalıştıkları görülüyor. Bu sırada bir kişinin indikleri aracın park etmesine yardımcı olmaya çalışırken biri çocuk 2 kişinin ise kenara doğru geçmeye çalıştıkları görülüyor. Bu sırada hatalı sollama yapan süratli bir otomobilin yolun kenarındaki biri çocuk 2 kişiye feci şekilde çarptığı görülüyor.
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