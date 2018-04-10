Ümraniye’deki feci kaza kamerada

-Otomobilinden inen aile

-Kenara geçmeye çalışan kadın ve çocuk

-Otomobilin hızla gelip çarpması



( İSTANBUL )- Hatalı sollama yapan aracın biri çocuk 2 kişiye çarptığı anlar kamerada İSTANBUL



- Ümraniye’de hatalı sollama yapan bir otomobilin biri çocuk 2 kişiye çarptığı feci kaza kameralara yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına yanaşan araçlarından inerek kaldırıma doğru yürüyen biri çocuk 2 kişiye hatalı sollama yapan bir otomobil çarptı. İki kişinin ağır şekilde yaralandığı feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde araçlarından inen 3 kişinin yolun kenarına geçmeye çalıştıkları görülüyor. Bu sırada bir kişinin indikleri aracın park etmesine yardımcı olmaya çalışırken biri çocuk 2 kişinin ise kenara doğru geçmeye çalıştıkları görülüyor. Bu sırada hatalı sollama yapan süratli bir otomobilin yolun kenarındaki biri çocuk 2 kişiye feci şekilde çarptığı görülüyor.

