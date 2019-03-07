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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye'deki cinayet - İSTANBUL

Ümraniye'deki cinayet - İSTANBUL

- Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıÜmraniye'deki cinayet - Annesi Arzu Ö.'yü öldürdüğü iddia edilen T.Ö adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de dün annesi Arzu Ö'yü (45) öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.Ö, Üsküdar Çocuk Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Alınan bilgiye göre, T.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. T.Ö, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Ö'nün evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise vermiş, kadının cansız bedeni bulunmuştu.İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğul T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.

Polis Kız Arkadaş Bild Hırsız Cinayet 

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