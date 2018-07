Ümraniye'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

-Öğretmenlerin çocuklara yüzme öğretmesi

-Çocuklarla röp.

-Belediye Başkanı Hasan Can röp.

-Havuzdan genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Ümraniye’de tatile giren çocuklar için yüzme kursları başladı- Ümraniye Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen kurslara binlerce öğrenci katılıyor İSTANBUL



- Ümraniye Belediyesi tarafından tatile giren öğrencilere yönelik düzenlenen yüzme kursları başladı.

Binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği kursların ilkine katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımız haftada iki kere gelebiliyor bu kurslara. Ve her gelişlerinde de bir yüzme öğreniyorlar, eğleniyorlar, tatil yapıyorlar. Bir de gelen çocuklarımızı boş çevirmiyoruz onlara bir de değerler eğitimi veriyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yüzme kurslarına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Ümraniye’deki 15 farklı noktaya kurulan havuzlarla hizmet vermeye başlayan kurslara şuana kadar 10 bin öğrencinin katıldığı belirtildi. Kurslara gelerek çalışmaları inceleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Çocuklarımız haftada iki kere gelebiliyor bu kurslara. Ve her gelişlerinde de bir yüzme öğreniyorlar, eğleniyorlar, tatil yapıyorlar. Bir de gelen çocuklarımızı boş çevirmiyoruz onlara bir de değerler eğitimi veriyoruz” dedi.

Havuzlarda 45 öğretmenin görev yaptığını vurgulayan Can, "Ayrıca her havuzun temizleyici ekibi var. İlaçlama ekibi var. Sirkülasyon var havuzlarımızda. Bekçisi var havuzlarımızın. Dolayısı ile hijyen koşullarına özel bir itina gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Can, "10 bin çocuğumuz bu kurslara katılıyor, 7 hafta boyunca. Neyi hedefliyoruz. Dediğim gibi dört tane konu. Biraz öncede söyledim, değerler eğitimi veriyoruz, onun dışında tatil yapamayan çocuklara tatil imkanı. Tatil imkanı bulan çocuklar zaten gidiyor. Tatil imkanı bulan insanlar buraya gelemez mi, gelebilir. Tatil imkanı bulamayan memlekette evi, köyü olanlar oraya gidiyorlar, orada tatil yapıyorlar ama maddi durumu müsait olmayan, köyde yeri olmayan çocuklarımıza da Ümraniye Belediyesi olarak biz tatil imkanı sağlıyoruz. Hem tatil yapıyorlar burada 7 hafta boyunca. Hem eğleniyorlar. Hem de yüzme öğreniyorlar. Çocuklarımız için bunun lüzumlu olduğuna inandığımız için bunu 4 yıldır yapıyoruz” diye konuştu.

Yüzme kursuna katılan çocukların öğretmenlerinden ders aldıkları görülürken, daha önceki kurslara katılarak yüzen öğrencilerin ise eğlendikleri görüldü.

(ME-ÖFA