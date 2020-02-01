Ümraniye’de yaşlı adamın içtiği sigara evi yaktı

-Yaşlı adam

-röp

-İtfaiye

-ambulans



( İSTANBUL )- Yaşlı adam evden son anda kurtarıldı İSTANBUL



- Ümraniye’de yaşlı bir adamın evde içtiği sigara kanepeye düşünce yangın çıktı. Yaşlı adam yangın çıkan evden kurtarılırken bir kişi de dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri, büyük panik yaşayan yaşlı adamın üzerini battaniyeyle örtüp ayran içirerek yardım etti. Olay, Ümraniye Parseller Mahallesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre evde oturan Oğuz Polatlar isimli yaşlı şahıs, evde içtiği sigarayı kanepeye düşürdü. Kanepenin kısa sürede tutuşmasıyla evde yangın çıktı. Yaşlı adam yangının çıktığı evden vatandaşların çabasıyla kurtarılırken durum itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşlar, battaniyeyle örttükleri yaşlı adama ayran içirerek yardım etti. Yaşlı adam ile dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken apartmanda maddi hasar meydana geldi.



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