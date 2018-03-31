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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de yangın - İSTANBUL

Ümraniye'de yangın - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerÜmraniye'de yangın - İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle bina sakinlerini tahliye ederek yangını söndürdüİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Mücahit Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Bu sırada binaya dolan yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 17 kişi, balkon ve pencerelerden merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine çalışılıyor.

Polis Hastane Trol 

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