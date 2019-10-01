Ümraniye’de trafik kazası güvenlik kamerasında - İSTANBUL
- Kaza anı - Olay yerinden detaylarÜmraniye’de trafik kazası - Kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını yitirdiİSTANBUL (AA) - Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Ümraniye Güven Sanayi Sitesi’nde yürüyen Şeref İsyıl, arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu hurda topladığı el arabası ile duvar arasına sıkıştı.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsyıl, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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