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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ümraniye’de trafik kazası güvenlik kamerasında - İSTANBUL

Ümraniye’de trafik kazası güvenlik kamerasında - İSTANBUL

- Kaza anı - Olay yerinden detaylarÜmraniye’de trafik kazası - Kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını yitirdiİSTANBUL (AA) - Ümraniye Sanayi sitesinde kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Ümraniye Güven Sanayi Sitesi’nde yürüyen Şeref İsyıl, arkasından gelen kamyonun çarpması sonucu hurda topladığı el arabası ile duvar arasına sıkıştı.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsyıl, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Trafik Kazası 

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