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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL İzle

Ümraniye'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL İzle

- Olay yerinden görüntüÜmraniye'de trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, M.U idaresindeki 34 DY 7857 plakalı otomobil, Ümraniye - Şile bağlantı yolundaki alt geçitte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.Sürücü ile araçta sıkışan Z.A, yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Z.A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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