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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

güvenik kamerası

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kaçış Sağlık Ekipleri Saldırı 

-olay yeri görüntüsü

( İSTANBUL )- Silahla defalarca ateş ettiği adamı yaraladı, koşarak kaçtı İSTANBUL

- Ümraniye’de bir kişi yolda yürüdüğü sırada silahlı bir şahsın saldırısına uğradı. Olay Ümraniye Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir şahıs, arkasından yaklaştığı bir kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan adam mücadele etmeye çalışsa da silahlı şahsı durduramadı. O dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar korku ile kaçışırken, silahlı şahıs da olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam tedavi edilmek üzere Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis silahlı şahsı arıyor. Görüntülerde adam arkadan gelerek adama defalarca ateş ediyor, çevredekiler korkuyla kaçarken silahlı şahıs da kaçarak uzaklaşıyor
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