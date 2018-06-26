Ümraniye'de seramik yüklü kamyonetin çalınma anı kamerada

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( İSTANBUL )- Kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti böyle çaldı İSTANBUL



- Ümraniye'de kontak anahtarı üzerinde bırakılan seramik yüklü kamyonetin çalınma anı kameralara yansıdı. Çalınan seramik yüklü kamyonet bulunurken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Ümraniye Esenşehir Mahallesinde 26 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, bir seramik firmasında çalışan şoför Mustafa Kemal Güneş, malları teslim etmek için iş yerinin önünde durdu. Kontak anahtarını aracın üzerinde bırakan Güneş, iş yerine girdi. Bu sırada kamyonetin yanına gelen bir şahıs önce etrafı kolaçan etti, ardından kamyoneti çaldı. Kamyonetin çalındığını fark eden Güneş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri zanlının kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Murat K., Oto hırsızlık büro amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda gözaltına alındı. Çalınan seramik yüklü kamyonet içindeki mallarla birlikte sahibine teslim edilirken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

