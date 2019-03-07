Ümraniye’de oğlu tarafından öldürülen kadının cenaze namazı kılındı Haberi

-Namaz

-Cenazenin araca konması

-Annesini öldüren zanlının emniyetten çıkarılması(arşiv)



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul(İha)Ümraniye’de dün sabah saatlerinde oğlu tarafından öldürülen Anne Özkan’ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Özkan’ın yakınları cenazede gözyaşı döktü Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak’ta dün sabah saatlerinde Arzu Özkan’ın evinden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Özkan’ın eşi ile oğlunu sorgulayan polis ekipleri, kadının 16 yaşındaki oğlu T.Ö. tarafından öldürüldüğünü tespit etmişti. Özkan’ın cenaze namazı bugün Kartal Safa Camiinde kılındı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları ile komşuları katıldı.

Özkan’ın yakınları cenazede gözyaşı döktüler. Kılınan namazın ardından cenaze Pendik Tepeören mezarlığına defnedildi.

