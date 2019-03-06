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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye'de korkunç olay... Annesini beyzbol sopasıyla öldürdü

Ümraniye'de korkunç olay... Annesini beyzbol sopasıyla öldürdü

Anne foto

Polis Beyzbol Sopası Lise Öğrencisi İtiraf Lise Öğrenci 

-Olay yeri görüntüleri
-Çevredeki ağlayanlar
-Tabutun araca konması
-Kadının kardeşinin sinir krizi
-Oğlu ve eşi

( İSTANBUL )- Ümraniye'de evde cesedi bulunan kadının, lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı İSTANBUL

- Ümraniye'de sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan'ın lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinden Esenevler Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yaşandı. Bir çocuk annesi Arzu Özkan'ın evinde bağrışma sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Özkan'ın cesedi ile karşılaştı. Olayı soruşturan polis, Özkan'ın oğlu ve eşinin ifadesine başvurdu. Polise ifade veren lise öğrencisi E.Ö., annesini beyzbol sopası ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. E.Ö.'nün verdiği ifadede, "Sevgilim vardı. Annemle sevgilim yüzünden tartışıyorduk. Bu ilişkiyi onaylamıyordu kendisi. Sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartıştık. Ardından beyzbol sopası ile kafasına vurarak öldürdüm" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan E.Ö., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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