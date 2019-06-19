Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza otobüs kamerasında

Ümraniye’de kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza otobüs kamerasında

Kaza anı

Kamera Halk Otobüsü Zincirleme Kaza Otobüs Kamerası Araç İçi Kamera 

-arşiv

( İSTANBUL )- Halk otobüsü kontrolden çıktı, önündeki araçları arasına daldı İSTANBUL

- Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önündeki araçların arasına dalarak zincirleme kazaya sebep oldu. 6 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi. Kaza Ümraniye’de Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydan gelmişti. İddiaya göre özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkmış ve önündeki araçların arasında hızla dalmıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralanırken araçlarda da maddi hasar meydana gelmişti. Halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedilen kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs kontrolden çıkarak önündeki araçlara sırasıyla çarpıyor.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı