Ümraniye’de kapalı otoparkta motosiklet hırsızlığı kamerada İzle

-Motosiklet ile gidişi



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Ümraniye'de motosikletli iki hırsız, kapalı otoparka girerek burada bulunan park halindeki motosikleti çaldılar. Hırsızlardan biri rahatça girdikleri kapalı otoparktan çaldıkları motosiklet ile, diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Gece yarısı yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ümraniye Site Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Motosikletli iki hırsız gece yarısı bir kapalı otoparkın önüne geldiler. Otoparkın kapısının açılması ile hırsızlar içeriye rahatça girerek çalacakları motosikletin yanına doğru gittiler. Hırsızlar, çalacakları motosikleti birkaç dakika içerisinde çalıştırıp yerinden hareket ettirdiler. Ardından hırsızlardan biri çaldıkları motosiklet ile diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki hırsız kapalı otoparktan içeri giriyor. Otoparkta bulunan motosikleti çalarak olay yerinden kaçıyorlar. (EY-

