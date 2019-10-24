Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı - İSTANBUL

- İş yerine yapılan saldırı görüntüsÜmraniye'de iş yerine silahlı saldırı - Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandıİSTANBUL (AA) - Ümraniye’de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir oto yıkamacıya gelen maskeli ve silahlı iki kişi, ateş ederek kaçtı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi.Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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