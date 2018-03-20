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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ümraniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Ümraniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Yaralının yerde yatarken görüntüsü

Polis Hastane Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Bıçaklanan diğer şahısların ambulansta görüntüsü
-Olayı gören vatandaşla röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ümraniye’de sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cadde üzerine taşan kavgayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kavgada grupta bulunan 5 kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 sağlık ekiplerine de haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Olay anını gören bir vatandaş yaşananları aktarırken, polisin ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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