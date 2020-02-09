Ümraniye’de hırsızlık yaptı, Fatih’te yakalandı İzle



- Ümraniye’de gece bir iş yerine girerek hırsızlık yapan bir kişi daha sonra Fatih’te kendisinden şüphelenerek durdurulduğu bekçi tarafından yapılan aramada yakayı ele verdi. İş yerinden aldığı öğrenilen 78 bin TL ve 1 adet silah ile yakalanan şahsın o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Şubat 2020 tarihinde Ümraniye Atatürk Mahallesi Paşadayı Çıkmazı sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kafenin önüne gelen Abdullah M.(15), ile Sedat B.(13), bir süre keşif yaptı. Ardından kafeye giren şahıslar kafeden 78 bin 350 TL’yi alarak dışarı çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan şahıslardan Abdullah M., daha sonra Fatih’e geldi. Sabah saatlerinde Fatih Çarşı Mahallesi’nde devriye atan gece bekçileri tarafından durdurulan Abdullah M.,’e GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın herhangi bir suç kaydı olmadığı öğrenildi. Şüphelendikleri çanta yakayı ele verdi Durdurulan bekçi tarafından yapılan GBT sorgulamasının ardından Abdullah M.,’nin sergilediği şüpheli hareketlerin ardından sırtında bulunan çanta üzerinde bekçiler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çantanın içerisinden 78 bin 350 TL, 1 adet tabanca ve 2 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Bekçiler tarafından sağlık kontrolüne götürülen Abdullah M., yaşının küçük olması nedeniyle Fatih Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Hırsızlık anı kamerada Yaşları 13 ile 15 olan 2 şahsın girdikleri iş yerinde yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren şahıslar bir süre iş yeri içerisinde dolaşıyor. Daha sonra şahıslardan birisi kasaya yönelerek paraları alıyor. Daha sonra şahıslar hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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