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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniye’de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı

Ümraniye’de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Halk Otobüsü Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

-Otobüs
-Minibüs
-Araçlar
-Yaralılar ve yaralılara müdahale
-röp

( İSTANBUL - TOPLU)- Gaz pedalı sıkışan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi İSTANBUL

- Ümraniye’de iddiaya göre gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı sıkıştı. Kontrolden çıkan otobüs, önünde bulunan minibüs ve otomobillerin arasına daldı. Önündeki araçlara çarparak durabilen otobüs ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale burada sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. (MB-EY
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