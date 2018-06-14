Ümraniye'de genç kızı darp eden taksiciye 3 yıl 4 ay hapis istemi

-şahsın görüntüsü

-darp anı görüntüleri

-şahsın çıkarılması

-ekip otosuna binmesi

-kızdan görüntü

-raporlarından görüntü



( İSTANBUL )- Genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hapis istemi İSTANBUL



- Ümraniye'de Canan Ay isimli genç kızı darp edip metrelerce sürükleyen taksici Şenol Göktüroğlu hakkında 7 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ümraniye'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda Canan Ay isimli genç kıza yoldan geçerken hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu ardından genç kıza kafa atmıştı.Taksici ardından araca tutunan genç kızı aracının hareket ettirerek metrelerce sürüklenmesine neden olmuştu. Taksici Göktüroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede taksicinin genç kızı kafa ve yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Bu nedenle şüphelinin müştekiye karşı kasten yaralama ve Hakaret suçlarını işlediği belirtilen iddianamede Taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istenildi.

