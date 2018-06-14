Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye'de genç kızı darp eden taksiciye 3 yıl 4 ay hapis istemi

Ümraniye'de genç kızı darp eden taksiciye 3 yıl 4 ay hapis istemi

Arşiv görüntü

Genç Kız Diana Hapis İstemi Amed 

-şahsın görüntüsü
-darp anı görüntüleri
-şahsın çıkarılması
-ekip otosuna binmesi
-kızdan görüntü
-raporlarından görüntü

( İSTANBUL )- Genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hapis istemi İSTANBUL

- Ümraniye'de Canan Ay isimli genç kızı darp edip metrelerce sürükleyen taksici Şenol Göktüroğlu hakkında 7 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ümraniye'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda Canan Ay isimli genç kıza yoldan geçerken hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu ardından genç kıza kafa atmıştı.Taksici ardından araca tutunan genç kızı aracının hareket ettirerek metrelerce sürüklenmesine neden olmuştu. Taksici Göktüroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede taksicinin genç kızı kafa ve yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Bu nedenle şüphelinin müştekiye karşı kasten yaralama ve Hakaret suçlarını işlediği belirtilen iddianamede Taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı