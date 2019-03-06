Ümraniye'de cinayet - İSTANBUL

- Apartmandan detaylarÜmraniye'de cinayet - Bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan'ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yapıyor.Komşular, eve sabaha karşı giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.
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