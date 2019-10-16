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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de cilahane alev alev yandı

Ümraniye’de cilahane alev alev yandı

Alevli yanma

Kamera Cep Telefonu 

-Panik anları
-İtfaiyenin çalışmaları
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de bir cilahanede bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.Cilahane alev alev yanarken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın Ümraniye Yukarı Dudullu İnce Yay Sokak’ta bulunan iki katlı cilahanede bu akşam 20:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Çatıda çıkan yangın tüm iş yerini sardı.Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın bir saatlik çalışma sonrası söndürülürken, yangın ve panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. (MB-
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