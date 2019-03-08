Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangında straforlar alev alev yandı

-çevredekilerden görüntü

-itfaiye ekiplerinin görüntüsü



( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL



- Ümraniye’de inşaat halinde bir binada yangın çıktı. itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederken çevreyi yoğun duman kapladı. Ümraniye İstiklal Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan bir inşaat halindeki binada yangın çıktı. Binanın alt katlarında çıkan yangın sonucu binadaki strafor malzemeleri yandı. Çıkan yangında çevreyi yoğun dumanın kapladığı görüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

