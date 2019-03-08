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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangında straforlar alev alev yandı

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangında straforlar alev alev yandı

alevlerden görüntü

Yangına Müdahale 

-çevredekilerden görüntü
-itfaiye ekiplerinin görüntüsü

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Ümraniye’de inşaat halinde bir binada yangın çıktı. itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederken çevreyi yoğun duman kapladı. Ümraniye İstiklal Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan bir inşaat halindeki binada yangın çıktı. Binanın alt katlarında çıkan yangın sonucu binadaki strafor malzemeleri yandı. Çıkan yangında çevreyi yoğun dumanın kapladığı görüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. (MB-EY
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