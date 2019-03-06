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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi kaldırıldı

Ümraniye’de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi kaldırıldı

Cenazenin evden çıkarılması

Polis Cenaze 

-Cenaze aracına konulması
-Yakınlarının gözyaşları

( İSTANBUL )-Kadının yakınları tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Ümraniye’de Arzu Özkan İsimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadını kimin öldürdüğü henüz bilinmezken polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze sokak Atalay apartmanı numara 34’te bugün sabah saatlerinde bir kadın evinde öldürüldü. Adının Arzu Özkan olduğu öğrenilen kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Bir çocuk annesi olan kadını kimin öldürdüğü ise henüz bilinmiyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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