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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de annesini öldüren liseli genç polis merkezine getirildi

Ümraniye’de annesini öldüren liseli genç polis merkezine getirildi

Şahsın getirilme anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kız Arkadaş Beyzbol Sopası Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Ekipleri 


- Ümraniye’de evinde ölü olarak bulunan kadını, lise öğrencisi oğlu E.Ö’nün öldürdüğü ortaya çıktı. Sevgilisi ile olan ilişkisini onaylamadığı gerekçesiyle annesini öldürdüğünü itiraf eden genç, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Olay bu sabah Ümraniye Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Arzu Özkan’ın evinden gelen bağrışma seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde Özkan’ın cesedi ile karşılaştı. Olayın ardından, öldürülen kadının eşi ile lise öğrencisi oğlu E.Ö. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülmüştü. E.Ö, buradaki ifadesinde annesini, kafasına beyzbol sopası ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Liseli genç, annesini ‘kız arkadaşıyla arasındaki ilişkiye onay vermediği’ gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Annesini öldüren E.Ö. Üsküdar’daki Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

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