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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye’de annesini öldüren genç adliyeye sevk edildi

Ümraniye’de annesini öldüren genç adliyeye sevk edildi

Çocuğun Çocuk şubeden çıkarılması

Kız Arkadaş Adli Tıp Beyzbol Sopası İtiraf Polis Ekipleri 

-Arabaya konması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de dün sabah saatlerinde Arzu Özkan’ın cansız bedeni evinde bulunmuş, kadını öldürenin, oğlu T.Ö. olduğu ortaya çıkmıştı. Kafasına beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi. Olay dün sabah saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak numara 44’te gerçekleşmişti. Arzu Özkan eşini evden gönderdikten sonra evinden komşuları tarafından evinden çığlık sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının eşi ile oğlu sorgulanmak üzere karakola götürülürken cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki liseli genç T.Ö. annesini öldürdüğünü sorgusunda itiraf etti. Genç, ‘kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı’ gerekçesiyle kafasına beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğünü itiraf etti. 16 yaşındaki genç dün akşam saatlerinde Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (HA-EY
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