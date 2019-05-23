Ümraniye’de ağaçlık alanda yangın paniği



- Ümraniye Şile yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ümraniye’de Şile yolu Erenler Caddesi üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübede başlayan yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kontrol altına aldı.

