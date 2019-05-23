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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye’de ağaçlık alanda yangın paniği

Ümraniye’de ağaçlık alanda yangın paniği

ALEVLERDEN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yangın Paniği Ağaçlı Trol 


- Ümraniye Şile yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ümraniye’de Şile yolu Erenler Caddesi üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübede başlayan yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kontrol altına aldı.
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