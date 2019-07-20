Ümraniye’de 29 katlı binada yangın paniği Haberi



- Ümraniye’de inşaat halinde olan 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ümraniye Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine Kadıköy, Çengelköy, Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. (MB-EY

