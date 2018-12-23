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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Ümraniye’de 15 yaşında ki genç kız camdan atlayarak intihar etti Video

- Ümraniye’de 15 yaşında ki genç kız camdan atlayarak intihar etti Video

-Olay yerinden detaylar

Genç Kız Polis Adli Tıp 

--Genç kızın cansız bedeninden detaylar
--Sinir krizi geçiren aileden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Olay yeri incelemeden detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi. Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi. Ailesi sinir krizi geçirdi Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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