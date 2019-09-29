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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Ümraniye Belediyesi uçurtma festivali - İSTANBUL

Ümraniye Belediyesi uçurtma festivali - İSTANBUL

- Festivalden görüntüler - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın konuşmasıÜmraniye Belediyesi uçurtma festivali - Katılımcılara 3 bin uçurtma dağıtıldıİSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'nce Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde Uçurtma Festivali düzenlendi.
Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde düzenlenen Uçurtma Festivali'ne çok sayıda çocuk katıldı.
Hacivat - Karagöz, Tahta Bacak, Maskotlar, Nasreddin Hoca, Yüz Boyama, Balon Katlama Gösterisi, Dev Uçurtmalar Gösterisi, İnteraktif Çocuk Oyunları, Bubble Show, Çocuk Konseri, Bando gösterisi, Yüz Boyama, Uçurtma Hastanesi, Rüzgar Gülü Atölyesi, Halk Oyunları Gösterisi ve TAO Gösterilerinin yapıldığı etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'yi görüyorsunuz, festivaller şehri gibi. Bugün bir uçurtma şenliği düzenledik, bizim tahminimizin 3 misli katılım oldu. 5 bin tahmin etmiştik, en az 15 - 20 bin kişi var burada. Ben ondan dolayı ailelere çok çok teşekkür ediyorum. Ümraniye'de en az 15 - 20 tane büyük festival yapacağız." diye konuştu.
Festival çerçevesinde katılımcılara Osmanlı macunu, pamuk şeker, patlamış mısır, su ile meyve suyu ikram edildi.

Uçurtma Şenliği Festival Uçurtma Festivali Patlamış Mısır Pamuk Şeker 

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