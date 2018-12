Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’dan Kılıçdaroğlu’na asgari ücret cevabı Haberi

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Bizde 2 bin 502 liradan daha az ücret alan eleman yok”- Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Her türlü sosyal haklarını 15 yıldan beri veren belediyeyiz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na günaydın diyorum” dedi.

- Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'li mevcut belediyeler ve yeni alacağımız belediyelerde çalışanların net maaşı 2 bin 200 TL olacak" açıklamasına cevap olarak "15 yıldan beri Ümraniye Belediyesi’nde resmi asgari ücreti en az yüzde 60-70 üstünde uygulanmıştır. Şuanda asgari ücret 2018 itibari ile bin 603 lira iken biz de en düşük rakam 2 bin 502 lira. Bizde 2 bin 502 liradan daha az ücret alan eleman yok" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'li mevcut belediyeler ve yeni alacağımız belediyelerde çalışanların net maaşı 2 bin 200 TL olacak" açıklamasına yanıt verdi. Ümraniye Belediyesi çalışanlarının en düşük 2 bin 502 lira maaş aldığını söyleyen Başkan Can, 2019 yılında işçi maaşlarının asgari ücretin yüzde 55 üzerinde olacağını belirtti.

Başkan Can yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi; "Tabi ben hayret ile karşıladım. Bir konuda ben Kılıçdaroğlu’nun incelemeden araştırmadan söylemde bulunduğunu görmüş olduk. 1 Ocak’tan itibaren Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak uygulayacaklarını ifa etti. Halbuki biz Ümraniye Belediyesi olarak 2005 yılından bu yana asgari ücreti en düşük rakamını resmi asgari ücretin üzerine yüzde 60- 70 üstünde uyguladık. 350 lira civarındaydı 500 lira rakamına ulaştırdık. İhaleleri yaparken taşeron firmalarla işçiye ne ücret ödeyeceğini de tarif ederek yazıyorduk. 15 yıldan beri Ümraniye Belediyesi’nde resmi asgari ücreti en az yüzde 60-70 üstünde uygulanmıştır. Mesela şuanda asgari ücret 2018 itibari ile bin 603 lira iken biz de en düşük rakam 2 bin 502 lira. Bizde 2 bin 502 liradan daha az ücret alan eleman yok. 2019 yılı için en düşük ücret asgari ücretin yüzde 55 fazlası olacak. Yani en düşük işçi maaşı yüzde 55 üstünde olacak. Bu da yaklaşık 3 bin 340 lira gibi bir rakam denk denk geliyor. Yine yapıyoruz ben 15 yıl önce belediye başkanı olduğum zaman dedim ki asgari ücret ile vatandaş nasıl geçinsin dedik. 15 yıl boyunca müteahhitler bünyesinde çalışan işçilerimizin ücretlerinden bir lira dahi kesilmesin diye maaşlarını kuruşlarına kadar banka kanalı ile ödenmesi şartı getirdik. Gününde ödenmesi şartı getirdik. Ve her türlü sosyal haklarını 15 yıldan beri veren belediyeyiz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na günaydın diyorum. İşçilerimizin bizim gösterdiğimiz bu muhabbet ve onların haklarını koruma noktasındaki gayretlerimizde işçilerimizde canla başla çalışarak cevap verdiler ve Ümraniye’de çok işi başarmak onlar ile beraber el birliği ile yürümek mümkün oldu. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlara verdiğimiz her şey helal olsun diyorum." ifadelerini kullandı.