Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iddialarına belgelerle yanıt verdi

-. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 2015 yılında Ümraniye Belediyesi'nin yıllık bütçesinin belediyecilik hukukuna ve kanununa aykırı şekilde ilgili komisyona sevk edilmeden belediye meclisinden geçirildiği hakkındaki iddialarına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yanıt verdi. Belediye binasında basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Hasan Can: “2016 yılında kabul edilen bütçe değildir. O bütçenin gelir gider hesaplarını cetvellerinin görüşülmesi ve oylanmasıdır. Ona da siz oy vermişsiniz. Desene ki orada; ‘Sayın il başkanı bizimkiler de oy vermiş. Ama sonra oyunu geri almış’ Böyle bir usul yok” dedi.

“Alnımız ak yüzümü paktır” Ümraniye Belediyesi’nin bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmadığını altını çizen Belediye Başkanı Hasan Can: “Hamd-ü senalar olsun. 14 yıllık belediyeyiz. Bugüne kadar ne sayıştay denetçileri bizi yaptığı denetimlerde ne mülkiye müfettişlerimizin rutin denetimlerinde ne de aralarda birçok kez gelen müfettişlerin yaptığı incelemelerde Ümraniye Belediyesi bugüne kadar bir tek kez dahi suçlanmamıştır. Alnımız ak yüzümü paktır. Mülkiye müfettişi inceler, sayıştay denetçisi inceler, meclisten seçilen denetim komisyonu inceler. Ve sonuçta bir karar alır. Bütün bunlardan sonra abuk sabuk konuşmanın alemi yok. Ama konuşanın da ağzını bağlayamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur” Başkan Hasan Can: “Son meclis toplantımızda Mart 2018’de mahkeme kararına istikametinde yeninden görüştüğümüzde yine orada da söyledim. ‘Efendim bunu şuraya ihbar etmeniz lazım’. Ya kardeşim meclis Mayıs 2016’da görevini yapmış ve bu görevi eksik yapmadığını düşünen bir sürü merci var. Kaymakamlık eksik yapılmadığını düşünmüş, 10. İdare Mahkemesi eksik yapılamadığını düşünmüş ama istinaf mahkemesi demiş ki bu komisyona havale edilmeliydi. İçeri ile alakalı bir iddia yok. En önemlisi budur” ifadelerini kullandı. “Devlete 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar” 14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmayan bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Can: “Sen CHP’li olarak bu CHP’li belediyelerin niye böylesine hiçbir iş yapmadan devlete borç yaptıklarını hesabını sordun mu? Bugün mevzu etmeye çalıştığın Ümraniye Belediyesi 14 yıl boyunca devletin hiçbir kurumuna beş kuruş borç yapmamış bir belediyedir. CHP senin böyle bir belediyen var mı? varsa göster. Gidin öteki CHP belediyelerine de hesap sorun ama yok 5 kuruş borcu olmayan 14 yıldan beri bu devletin belediyesini 5 kuruş borç yapmadan, inanılmaz hizmetler sunan bir belediye her şeyi de şeffaf bir şekilde önünde vermişiz, incelemişsin ve oy vermişiz. Ama 5 madde sonra biz buna oy vermeseydik bunu istismar ederdik diyerek oyunla rücu edeceksin ondan sonra böyle senaryolar üretmeye çalışacaksın. İl başkanını da yanlış bilgilendireceksin. O da kesin hesap cetvelleri demek yerine 2015 bütçesi milletin gözünde kaçırılmış diyeceksin. Yok, böyle bir şey. Ümraniye Belediye Meclisi görevini ifa etmiştir. Ve gerçekten hiçbir hizmet yapmadan milletin bütçesini tarumar eden tarumar etmekle kalmayıp devlete de 500 milyon borçlanan belediyelerini sigaya çeksin onlar” şeklinde konuştu.