UMKE şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Şehit cenazesi ve detaylar

-Sağlık Bakanı ve diğer protokol

-Cenaze namazının kılınması ve şehidin son yolculuğuna uğurlanması



( ERZURUM -HD)- Sağlık Bakanı Demircan, şehidin cenaze namazına katıldı ERZURUM



- Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar (23), kılınan cenaze namazının ardından köyünde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze namazına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’da katıldı.

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde dün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde gönüllü olarak Afrin'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Bekar olan şehit Burak Tatar'ın acı haberi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar'ın cenazesi gece yarısı memleketine getirildi.

Hülya-Yahya Tatar çiftinin üç çocuğundan biri olan Burak Tatar için Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Japonya'da olduğu için cenaze törenine katılamayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehidin babası Yahya Tatar'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Burak Tatar'ın özgeçmişinin okunduğu sırada anne ve babası ile kardeşleri Derya ile Kadim Tatar güçlükle ayakta durabildi. Ailesi ve yakınları Burak Tatar'ın kırmızı karanfillerle süslenen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 2013 yılında Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Narman ilçesinde görev yapan Burak Tatar, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mezuniyet sonrası UMKE'de görev yapmaya başlayan Burak Tatar'ın Nusaybin ve Fırat Kalkanı operasyonlarına da gönüllü olarak katıldığı belirtildi. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın duası sonrası şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Tufanç Köyünde toprağa verildi.

Cenaze namazında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’da saf tutarak şehidi son yolculuğuna uğurladı. Bakan Demircan, şehidin ailesine taziyede bulundu. Öte yandan şehit Burat Tatar'ın çalışma arkadaşlarıyla oluşturulan WhatsApp grubundaki yazışmaları ortaya çıktı. "Ben Afrin'e gidiyorum banane" diyen Burak Tatar'a arkadaşı, "Yapma üzüldüm. Deme öyle, ben kimle çalışacağım" diye karşılık veriyor. Bunun üzerine Tatar, "Geleceğim belki de şehit oluruz, siz cenazemize gelirsiniz Allah bilir" diye yazdığı görüldü.

Ağlayacağını belirten arkadaşı için Burak Tatar, "Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et" dediği yazışmalar yürekleri burktu.

