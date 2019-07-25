UMKE’nin tatbikat provaları devam ediyor



- 81 ilde faaliyet yürüten Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin Malatya’da gerçekleştireceği büyük tatbikat öncesi provalar devam ediyor. Bu kapsamda tatbikatın senaryolarından biri olan tren kazasının provası gerçeğini aratmadı. Afete müdahale kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen 8. Ulusal UMKE tatbikatı hazırlıkları Malatya Şeker Fabrikası yerleşkesinde devam ediyor. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen tatbikat, 500 UMKE ve 36 destek personeli ile 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 Mobil Komuta Aracı ve 10 hizmet aracıyla diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımları ile 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Ana Tatbikat öncesi provalar da tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tren kazası provası yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Senaryo gereği devrilen trende bulunan yaralılara acil bir şekilde müdahale eden ekipler yaralıları daha sonra ambulanslara taşıdı. Gerçeğini aratmayan tatbikat nefesleri keserken UMKE ekiplerinin manevra kabiliyeti takdir topladı. Öte yandan Cumartesi günü gerçekleşecek olan ana tatbikata Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılması bekleniyor.

