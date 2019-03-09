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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
UMKE hem hastaları hem de öğretmenleri kurtardı

UMKE hem hastaları hem de öğretmenleri kurtardı

umke ekiplerinin karla mücadelesi

Böbrek Hastası Karla Mücadele Diyaliz Hastası Paletli Ambulans Sağlık Ekipleri 

-mahsur kalan öğretmen ve hastaları kurtarması
-sağlık ekiplerine teslim etmesi

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de tipide hasta kurtarmaya giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) iki ayrı noktada mahsur kalan toplam 20 öğretmeni de kurtardı. Karlıova ilçesinde önceki gün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, UMKE tarafından evinden alındı. İlçeye dönüş yolunda 9 öğretmenin tipiden dolayı araçlarının yolda kaldığını gören UMKE, onlarıda paletli ambulansa alarak ilçe merkezine getirdi. Yine aynı ilçeye bağlı Bahçeköy’de rahatsızlanan kronik böbrek hastası Bayram Şahin’in ailesi köy yolunun kapalı olmasından dolayı sağlık ekiplerine haber verdi. Köye paletli ambulansla giderek Şahin’i alan UMKE, yine dönüş yolunda tipiden dolayı mahsur kalan 11 öğretmeni de kurtarıp ilçe merkezine getirdi. Hasta ve öğretmenler, UMKE'ye teşekkür etti.
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