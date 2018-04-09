UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

-Yaralıların feryadı

-UMKE ekibinin olay yerine gelmesi

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Araç içindeki yaralılardan görüntü

-Protokolden görüntü

-Polis, itfaiye, AFAD ve Ambulansların gelmesi

-AFAD ekiplerinin araçların kapısını açması

-Yaralılara müdahale edilmesi

-İl Sağlık Müdür Ahmet Sarı’nın açıklamaları

-Fotoğraf çektirmeleri

-Detaylar



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’nce, 24 kişilik Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat kapsamında Karabük kent meydanında iki aracın çarpışması sonrası meydana gelen yaralamalı trafik kazasında senaryo gereği yaralanan çok sayıda kişinin kurtarılması sağlandı. 2018 yılı UMKE bölge faaliyet planı çerçevesinde senaryo gereği meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine ulaşan UMKE ekipleri araç dışındaki yaralılara müdahale ederken, araçlar içinde sıkışan diğer yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD, itfaiye ve takviye ambulans ile polis ekipleri sevki istedi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslara konularak çevredeki hastanelere sevk edildi. Tatbikat daha sonra hatıra fotoğrafın çekilmesi ile sona erdi. Düzenlenen tatbikatı, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi. Tatbikat ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, tatbikatta 24 UMKE görevlisinin yanı sıra, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinden destek aldıklarını söyleyerek, “Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir. 2017 yılında 43 olan UMKE görevli sayımız şuan 88’e ulaştı. UMKE ekiplerimizce bugün 8 yaralının olduğu çoklu yaralanma trafik kazası gerçekleştirildi.

Böylesi büyük kazalarda kaç dakika içerisinde olay yerine müdahale edilebildiği ve olay yerinden kazazedelerin kaç dakikada hastanelere transferi sağlanabildiği noktasında fikir sahibi olduk. UMKE Karabük’te çok sayıda vakaya gitmekte. 2017 yılında 45 vakaya çıkış yaptı ve bu yıl ise şuana kadar 11 vakaya çıkış yaptı” dedi.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Barboros Baran, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile bazı kurum müdürleri de takip etti.

