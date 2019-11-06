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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
UMKE’den gerçeği aratmayan tatbikat İzle

UMKE’den gerçeği aratmayan tatbikat İzle

UMKE'nin hazırladığı tatbikat videosu

( EDİRNE ) EDİRNE

Kayalı Tatbikat İtalya İtalyan 


- Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Kale Altı Kırsalı (İtalyan Koyu)’nda 60 gönüllü UMKE personelinin katılımı ile UMKE 20. Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi.
Gerçeği aratmayan tatbikatta, kayalıklarda mahsur kazazedelerin kurtarılma havadan görüntülendi. Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü kale altı kırsalında, İtalyan koyu olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen tatbikat öncesi, UMKE gönüllüleri ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, UMKE gönüllülerine fedakârlıklarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Katılımcıların bilgi ve becerisini arttırmak, Afet ve Olağandışı durumlarda UMKE personelinin müdahale aşamalarını test etmek için İl UMKE Birim Sorumlusu Dr. Nejdet Topçuoğlu yönetiminde hasta arama kurtarma, taşıma teknikleri, dağlık arazide yaralı müdahalesi eğitim ve tatbikatları yapıldı. Ayrıca, Edirne ve Tekirdağ İlleri Afet ve acil durum Müdürlükleri (AFAD) tarafından su üstü kurtarma, arazide arama kurtarma ve yaralı tahliyesi gibi konularda, UMKE ve AFAD eğitmenleri tarafından katılımcılara uygulamalı eğitimler verilip tatbikatlar yapıldı. Kayalıklarda mahsur kalan kazazedelerin kurtarılmasını konu alan gerçeğini aratmayan tatbikat, havadan da görüntülendi.
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