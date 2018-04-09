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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
UMKE'den 'çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı - KARABÜK

UMKE'den 'çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı - KARABÜK

UMKE'den "çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı - KARABÜK - UMKE'den "çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı - Tatbkattan detaylar UMKE'den "çoklu yaralanmalı trafik kazası” tatbikatı - Karabük 'te 24 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği iki aracın karıştığı ve 9 yaralının olduğu trafik kazasına müdahale edildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, "çoklu yaralanmalı trafik kazası" tatbikatı yapıldı.UMKE Bölge Faaliyetleri Planı kapsamında yapılan tatbikatta, UMKE, AFAD, emniyet, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 24 personel görev aldı.Senaryo gereği, bir ihbar üzerine, iki aracın karıştığı ve 9 yaralının olduğu trafik kazası alanına ilk ulaşan UMKE, durum analizi yaparak olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri ile ambulans istedi.Polisin güvenlik önlemleri aldığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumlarına göre çeşitli hastanelere sevk edildi.24 personelin katıldığı ve başarıyla gerçekleştirilen tatbikat sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE personelinin gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tatbikatta görev alan personele teşekkür eden Sarı, "Böyle çoklu yaralanmalı trafik kazasında kaç dakika içerisinde olay yerine gelindiği ve yaralıların kaç dakikada transferinin sağlanabildiği konusunda fikir sahibi olduk." diye konuştu.

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Hatıra Fotoğrafı Tatbikat 

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