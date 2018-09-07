Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe - İSTANBUL
- Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe'nin konuşmasıMilli maçın ardından - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe: - "Bu maçta net bir skor yakaladık. Daha da farklı olabilirdi" - "Grupta bir iddiamız yok. Kalan maçlarda puanlar toplayarak bir sonraki kuralara 3. torbadan girmek istiyoruz"İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 8. maçında konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4 - 0 yenen Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, net bir skorla galip geldiklerini söyledi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran İnceefe, Kıbrıs Rum Kesimi karşısında farklı galip gelmelerine rağmen oynanan futbolun kendisini tatmin etmediğini belirterek, "Bazı oyuncuların devamlılığının olmaması ve yeni oynuyor olmaları bunda etken. İnşallah gelecekte daha farklı bir oyun oynayacağız. Kıbrıs Rum Kesimi, grubun kuvvetsiz takımlarından biri. Deplasmanda 2 - 1 mağlup olmuştuk. Bu maçta ise net bir skor yakaladık. Daha da farklı olabilirdi." diye konuştu. Ümit Milli Futbol Takımı'nda birtakım değişiklikler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Vedat İnceefe, "Bundan sonra yeni bir jenerasyon gelecek. 96 ve 97 doğumlu oyuncular bize veda edecek. 98, 99 ve 2000 grubunu takıma dahil edip inşallah iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Grupta bir iddiamız yok. Kalan maçlarda puanlar toplayarak bir sonraki kuralara 3. torbadan girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Vedat İnceefe, A Milli Takım'dan kadroya dahil edilen Berkay Özcan ve Umut Bozok'un performansı hakkındaki bir soruyu ise, "Berkay, 97 grubunda oynattığım bir oyuncuydu. Fatih hocanın A Milli Takım'ın başında olduğu dönemde Berkay'ın kadroya çağrılması yönünde rapor vermiştim. Lucescu, kullanamayacağı için Berkay'ı bize gönderdi. Biz de ona maç temposu kazandırmak istiyoruz. Umarım Berkay kulübünde tekrar formayı alır ve biz de A Milli Takım'a bir oyuncu kazandırırız. Umut Bozok da çok renkli bir oyuncu. Gol yüzdesi iyi. İkisi de iyi oyuncular." şeklinde yanıtladı.