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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Umduğunu bulamayan hırsızlar altın kaplama muslukları çaldı

Umduğunu bulamayan hırsızlar altın kaplama muslukları çaldı

Güvenlik kamerasına yansıyan iki kişi

Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri Altın Kaplama 

-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da ev sahibinin evde olmadığı saatlerde içeri giren iki hırsız, umduklarını bulamayınca altın kaplamalı muslukları çaldılar. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşanadı. E sahibinin evde olamdığı saatlerde eve giren hırsızlar, umduklarını bulamayınca İddiaya göre, altın kaplamalı 11 musluk çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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