Umduğunu bulamayan hırsızlar altın kaplama muslukları çaldı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da ev sahibinin evde olmadığı saatlerde içeri giren iki hırsız, umduklarını bulamayınca altın kaplamalı muslukları çaldılar. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşanadı. E sahibinin evde olamdığı saatlerde eve giren hırsızlar, umduklarını bulamayınca İddiaya göre, altın kaplamalı 11 musluk çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

