Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali sona erdi

-Öğrencilerin ödüllerini alması

-Başkanın ödül vermesi

-Başkanın röp

-Salondan detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye’den ve dünyadan önemli öykü yazarlarının buluştuğu ‘Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali’ düzenlenen törenle sona erdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen öykü yarışmasında dereceye girenler ödülünü Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın elinden aldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali’ düzenlenen törenle sona erdi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen kapanış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra Türkiye’den ve Dünyadan öykü yazarları ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Program kapsamında sahneye çıkarak konuşma yapan yazarlar, genç öykücülere deneyimlerini aktardı. Yapılan konuşmaların ardından festival kapsamında yapılan ödül töreninde başarı elde eden öğrenciler ödüllerini Başkan Aydın’ın elinden aldı. “Zeytinburnu duygularını geleceğe aktarıyor” Kapanış programının sonunda açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ”3’üncü uluslararası öykü festivalini gerçekleştirdik. Beş gündür devam eden festivale Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Bu festivali Zeytinburnu okullarımızda gerçekleştirmiş olduk. Dünya’nın 12 farklı ülkesinden 35 tane öykücüyle Zeytinburnu gençlerini ve insanını bir araya getirmiş olduk. Finali de biz Zeytinburnu bilgi evleri olarak farklı alanlarda kültür ve sanatla ilgili yarışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de öyküyle ilgilidir. Öykü alanında 4’üncü yarışmayı gerçekleştirdik. 2 bin 351 öykü katılmıştı finalde de dereceye girenlere ödüllerini verdik. Zeytinburnu gerçekten okuyor, Zeytinburnu gerçekten yazıyor, Zeytinburnu duygularını geleceğe aktarıyor ve geleceğin Türkiye’sinde Zeytinburnu’ndan bahsedilmesi istiyor. Yazarak, okuyarak ve sanat yaparak göstermek istiyor. Bu güzellikleri yaşatan Rabbim'e şükürler olsun” dedi.

“Belediyeciliğin sosyal ve kültür sanatla ilgili alanlarını ihmal etmiyoruz” Zeytinburnu Belediyesi olarak festivali düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Aydın, “Belediyede olduğumuz sürece festivallerde olmak isteriz. Zaten yetkiyi halkımızdan almışız. Biz klasik fen ve imarla ilgili belediyeciliği iyi yapıyoruz üst düzeyde de yapamaya çalışıyoruz. Ama onun yanında belediyecilikte bir sosyal alan vardır, sosyal tarafı vardır ve kültür sanatla ilgili alanı vardır o boyutlarını da hiç ihmal etmiyoruz. Onda da yine bu işi en iyi yapmanın mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.



