Uluslararası Yoga Günü - ANKARA İzle

- Yoga etkinliğine katılanlar - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması - Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi - Yoga etkinliği yapan katılımcılarANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Seymenler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yoga yaptı.
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