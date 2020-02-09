Uluslararası Üniversiteler Konseyi Sivas’ta toplandı Haberi



- Uluslararası Üniversiteler Konseyi, İcra Kurulu ve Yönetim kurulu toplantıları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde Sivas’ta gerçekleşti. Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri ile diğer bölgelerde bulunan yüksek öğretim kurumlarının ekonomik, akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yüksek öğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Üniversiteler Konseyi, Üniversitenin Senato Toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, YÖK Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı ve Genel Koordinatör Prof. Dr. Uğur Çevik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Kastamonu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Fırat Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, yurt dışından ve yurt içinden katılan yönetim kurulları üyeleri, Üniversitemiz dekanları ile Uluslararası Üniversiteler Konseyi İcra Kurulu Üyesi ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katıldı.

Açılış konuşmasını ev sahibi Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yaptı. Yıldız konuşmasında, “Üniversitemizin 46. Kuruluş yıl dönümünde, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmamak ve kutlama programımıza katılmak vesilesiyle Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu toplantılarını Üniversitemiz ev sahipliğinde icra ediyoruz. Gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden katılan misafirlerimize, dekanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ise konuşmasında, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ve bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız ve şu anda da üst yöneticimiz Sayın Prof. Dr. Alim Yıldız hocamıza ev sahipliğinden dolayı, toplantılarımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu bölgenin her alanda lokomotif bir üniversitesi. Siz değerli üniversite yöneticileri aynı zamanda bu bölgenin kanaat önderlerisiniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi heyetimi sizlere tanıttıktan sonra görüşmelerimize geçeceğiz.” İfadelerine yer verdi.



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