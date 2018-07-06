Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı - ANKARA

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın salona gelişi - Sinevizyon gösterimi - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın konuşması - Salondan genel detayUluslararası Rohinga İstişare Toplantısı - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın: - "(Arakanlı Müslümanlar krizi) İnsani cephede yürütülen çalışmaların yanı sıra uluslararası camianın sorumlu üyeleri olarak siyasi cephede çabalarımızı arttırmamız gerekiyor" - "Arakanlıların Bangladeş'ten Myanmar’a gönüllü ve güvenli dönüşleri ile Arakan’da yeniden entegrasyonları, kalıcı çözüme ulaşmanın tek yolu"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krize ilişkin, "İnsani cephede yürütülen çalışmaların yanı sıra uluslararası camianın sorumlu üyeleri olarak siyasi cephede çabalarımızı arttırmamız gerekiyor." dedi. Yalçın, Bakanlıkta düzenlenen “Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı”nın açılışında yaptığı konuşmada, tüm çabalara rağmen Myanmar'ın Arakan eyaleti ile Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki insani krizin devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin sınırlarını Arakanlılara açarak insani bir felaketi engelleyen Bangladeş hükümetine minnettarlığını yineleyen Yalçın, tüm çabalara rağmen halen verilen desteğin yeterli olmadığını kaydetti. Türkiye’nin krizin ilk gününden bu yana Bangladeş ile dayanışma içinde olduğunun altını çizen Yalçın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Kızılayı ve STK’ların bölgedeki çalışmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığının kamplarda sahra hastanesi hizmeti sunduğunu dile getirdi.Yalçın, Türk halkının Arakanlıların yaşadığı zulme karşı son derece hassas olduğuna işaret etti.Krizin çözümüne yönelik Yalçın, “İnsani cephede yürütülen çalışmaların yanı sıra uluslararası camianın sorumlu üyeleri olarak siyasi cephede çabalarımızı arttırmamız gerekiyor. Arakanlıların Bangladeş'ten Myanmar’a gönüllü ve güvenli dönüşleri ile Arakan’da yeniden entegrasyonları, kalıcı çözüme ulaşmanın tek yolu." değerlendirmesinde bulundu.Siyasi çözüme yönelik çabaları da desteklediklerine dikkati çeken Yalçın, “Ayrıca Arakan’da suç işleyenlerin cezalandırılmasına yönelik girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Suçlulara hesap sorulmaması durumunda Arakanlıların Myanmar’a gönüllü dönüşünü sağlamak da mümkün olmayacaktır.” dedi. Yalçın, Arakanlı Müslümanların yaşadığı siyasi, ekonomik ve insani sorunlara yönelik kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra ABD, Avustralya, Bangladeş, Endonezya, Finlandiya, Gambiya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Kanada, Katar, Malezya, Norveç ve Tayland ile BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, UNHCR gibi uluslararası örgütlerden üst düzey yetkililer katıldı.