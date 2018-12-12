Uluslararası raporlara göre Yemen’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı - ADEN Haberi
- Tedavi gören hastalardan detaylar - Yardımlardan görüntülerUluslararası raporlara göre Yemen ’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı.ADEN (AA) - Yemen ’de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü. Uluslararası raporlara göre Yemen ’de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı.3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede insanların sağlık hizmetine ulaşmasında büyük zorluk yaşanıyor. Çocuklar çatışma ve açlıktan dolayı hayatlarını kaybediyor.İHH, “ Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla acil yardım kampanyası başlattı. Bölgedeki savaşın taraflarına insani yardı faaliyetlerini sağlamak için 3 aylık acil ateşkes çağrısında bulundu ve ilgili konuda görüşmeleri devam ettiriyor.Son bir yılda 200 binden fazla Yemen li’ye yardımİHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2018 yılının başından bu yana Yemen ’de gerçekleştirdiği faaliyetlerden 200 binden fazla kişi istifade etti. Yardım kalemleri arasında; insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak - akika yardımları, gıda yardımları, Ramazan yardımları, Fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve Kurban yardımları bulunuyor.5 bin yetim İHH ile hayata tutunuyorÖte yandan İHH, bölgede Yetim Çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen ’de her ay düzenli olarak 5 bin dolayında yetim maddi manevi destekleniyor. Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.