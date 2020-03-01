Uluslararası Mülteciler Derneği'nden 'göçmen raporu'



- Uluslararası Mülteciler Derneği, Yunanistan sınırındaki 3 gündür bekleyişlerini sürdüren göçmenlerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda sınırı geçen göçmenlerin pasaport, telefon ve cüzdan gibi kişisel malzemelerine Yunanistan polisi tarafından el konulduğu ve şiddet uygulandığı belirtildi. Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından sınır kapılarına dayanan çok sayıda göçmenin durumu ile ilgili Uluslararası Mülteciler Derneği bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora ilişkin Pazarkule Sınır Kapısı yolunda basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Avukat Abdullah Resul Demir, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin ilgili maddesini hatırlatarak, "Avrupa ülkelerinin bir an önce kapıları açması gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca Avrupa’nın pek çok ülkesinde binlerce gönüllünün, aktivistin, kurum ve kuruluşların yardım ve dayanışma kampanyaları yapmaya, daha da önemlisi toplumların genel tavrının mültecilere yardım edilmesi yönünde olmaya davet edilmesini ve Avrupa Parlamentosu'na, ülkelerin hükümetlerine baskı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte devamlı olarak savaş, işkence, insanlık dışı muamele vb. sebeplerle mülteci doğuran başta Suriye olmak üzere diğer ülkelerdeki krizlere siyasi çözüm bulma hususunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ilgili devletlerin krizlerin sonlandırılmasına ve mülteciliği doğuran faktörlere son verilmesi hususunda daha fazla yardımlaşma ve iş birliği yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Son olarak hak temelli bir dernek olarak yeryüzündeki bütün yardım kuruluşlarına da gerek hukuki, gerekse insani yardım konusunda sınırda yaşanan yığılmalara karşı gerekli insani koşulların oluşturulması, barınma, yiyecek, sağlık ve güvenlik gibi asgari şartların sağlanması için yardım çağrısında bulunuyoruz. Bu amaçla 'Bir İnsan Bir Dünya' parolasıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu ve mülteci hakları savunucusu olan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, bu alanda yaşanan sorunların gün yüzüne çıkartılması ve çözümler bulunması, hak ihlallerinin dünyaya duyurulması, dünyanın mülteciler ve mültecilik hakkında bilgi ve anlayış sahip olabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini, tüm kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Göçmenlere şiddet raporda yer aldı Uluslararası Mülteciler Derneği tarafından hazırlanan raporda Türkiye sınırından geçen göçmenlere Yunanistan tarafından uygulanan şiddete de yer verildi.

Raporda ayrıca yine sınırı bir şekilde geçen göçmenlerin pasaport, telefon ve cüzdan gibi kişisel malzemelerine Yunanistan polisi tarafından el konulduğuna değinildi. (MD-CC-Y)



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