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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - KONYA Haberi

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu - KONYA Haberi

- Bisiklet turunun ilk etabının finalinden görüntüler - İzleyenlerden görüntülerUluslararası Mevlana Bisiklet Turu - 8 ülkeden toplamda 10 takımın yarıştığı, Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun startı Konya 'da verildiKONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.
Konya Anıt Meydanı'nda başlayan ve 8 ülkeden 10 takımın yarıştığı turun birinci etabı, Hatunsaray ve Akören güzergahının ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde tamamlandı.Toplam 409 kilometre koşulacak turun 127 kilometrelik ilk etabını Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinci, Cezayir'den Hamza Yacine ikinci ve Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken üçüncü tamamladı.Tur, ikinci ve üçüncü etapların ardından 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

Yarış Dera Güzergah Pons Karya 

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