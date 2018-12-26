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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı İzle

Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nin tanıtımı yapıldı İzle

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( ANKARA )- Ankara büyükşehir belediyesi ile birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (UNHCR) işbirliğinde kurulan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"nin tanıtımı yapıldı- Mültecilere yönelik uyum projesi kapsamında hizmete girecek olan merkez ocak ayından itibaren mesleki eğitim vermeye başlayacak- Mesleki eğitim alan kursiyerlere kurs sonunda sertifika da verilecek ANKARA

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- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde hayata geçirilen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"nin tanıtımı yapıldı. Kuzey Yıldızı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunuma Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Belediye Başkanı HichamImane, Türkiye Çalışma Grubu ile Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri katıldı.
Üyeler, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan merkezin sınıflarında incelemelerde de bulundu. Dünyada bir ilk Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyum projesiyle; yüzde 70'i mülteciler, yüzde 30'u ise Türk vatandaşlardan oluşan mesleki eğitim kursu branşlarıaçısından da dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 100 kişilik mülteci grubun Türkçe eğitim aldığı Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilecek mesleki kurslar içersinde tekstil, aşçılık, pastacılık, CNC (torna tezgahı), java ve photoshop gibi bilgisayar programları yer alıyor. Yaklaşık bin kişiye mesleki eğitim Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR işbirliğinde hayata geçirilen Türkçe derslerinin verilmeye başlandığı merkezde, proje kapsamında Ocak ayından itibaren de mesleki eğitimler verilmeye başlanacak. 2019 yılı içerisinde yaklaşık bin kişiye mesleki eğitim verilmesi planlanırken, uzman eğitmenlerce verilecek 3 aylık kurs programları sonunda kursiyerlere sertifika da verilecek. (BC -
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