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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali (2) - NEVŞEHİR İzle

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali (2) - NEVŞEHİR İzle

- Balondan çekilmiş festival alanından görüntülerUluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - Çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu, ilçe halkı ve turistler tarafından ilgi gördüNEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda düzenlenen festivale katılan balonlar, ekipler tarafından festival alanına getirilerek uçuş için hazırlandı.İlçe halkı ve turistler, uçuş için hazırlanan balonların çevresinde yoğunluk oluştururken bol bol fotoğraf çektirdi.Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, festival kapsamında çeşitli ülkelerden pilotlarıyla birlikte getirilen balonlar ile, Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselirken ortaya güzel görüntüler çıktı.Festival alanını gezen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, sıcak hava balonculuğunda ana merkez konumundaki bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.
Aktaş, "Kapadokya sıcak hava balonculuğunun merkezi. Festival vasıtasıyla tanıtım anlamında ulaşılamayan yerlere de ulaşılmış olacak. Kapadokya'da yıllardır konuşulan uluslararası balon festivali dün akşam itibariyle başladı.
Bugünden itibaren de festival kapsamında çeşitli figürleri içeren sıcak hava balonlarının katılımıyla uçuşlar gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı yerlerinde festivallerde ortaya çıkan manzaralardan daha güzelini burada görmek mümkün." diye konuştu.
ABD, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Brezilya ve Meksika’dan figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilen festival çerçevesinde, yarın peribacalarının yoğun olarak bulunduğu Paşabağı mevkisinde uçuş gerçekleştirilecek.

İngiltere Gökyüzü İspanya Uluslararası İsviçre 

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