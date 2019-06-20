Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uluslararası Hidrojen Kongresi - EDİRNE

Uluslararası Hidrojen Kongresi - EDİRNE

- Kongreden detaylar - Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in konuşmasıEDİRNE (AA) - Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Türkiye'de her alanda yenilenebilir enerji teknolojilerinde aktif çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.
Dinçer, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Hidrojen Kongresi'nde, Türkiye'de yaklaşık 70 milyar doların enerji ve enerji makinelerine harcandığını söyledi.

Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi için önemli yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını belirten Dinçer, "Bu konuda aktif çalışmalar var. Bakanlık boyutundan tutunuz, kurumlara, üniversitelere aynı zamanda sanayiye kadar özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde aktif çalışmalar gerçekleştiriliyor." diye konuştu.
Türkiye'nin enerji alanında da öncü olacağını dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:"Türkiye, dünyada bu alanda da öncü olmak için çalışmalarını, insan kaynağını organize ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenlerin, bilim insanlarının, firmaların ve kamunun önde gelenlerinin katıldığı bu konferanslar, bu anlamda çok önemli. Bir nevi enerji teknolojileri şöleni gerçekleşiyor ve çıkarılan stratejiler hayata geçiriliyor.Enerji seçeneklerinde hidrojen çok önemli. İki yıl önce Davos'ta yapılan Ekonomik Forum'da dünyanın en büyük 13 firmasının CEO'su bir araya gelip Hidrojen Konseyi'ni kurdular. 'İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli ayağımız hidrojen' dediler. Hidrojen karbonsuz, doğal bir çözümdür çünkü."Fosil kaynaklı yakıtların kullanıldığında karbondioksit ortaya çıkararak dünyaya zarar verdiğini anlatan Dinçer, hidrojen yakıldığında ortaya suyun çıktığını ve bunun da zararsız olduğunu vurguladı.Dinçer, Türkiye'de hidrojen enerjisi teknolojilerine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Kongreye, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Fransa, Almanya, Amerika, Kanada, Japonya, Kore, Belçika, Katar ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu 26 ülkeden akademisyen katıldı.
Uluslararası Hidrojen Kongresi, 22 Haziran Cumartesi sona erecek.

Strateji Teknoloji Milyar Dolar Karbon Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı