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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği - ESKİŞEHİR

'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği - ESKİŞEHİR

"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - ESKİŞEHİR - Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün konuşması - İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız'ın konuşması Eskişehir 'de "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'e çeşitli nedenlerle yaklaşık 100 ülkeden gelen göçmenler, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla buluştu. Eskişehir Valiliği, İl Göç İdaresi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle AÜ Salon 2016'da gerçekleştirilen etkinlik, "Her göç bir insan, her insan bir göç" konulu fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.
Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, etkinlikte yaptığı konuşmada, göçün küreselleşmenin hissedildiği veya yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyaların gündemin ilk sıralarında yer aldığına dikkati çekti.Göçün herkesi ve her yapıyı yakından ilgilendiren konu olduğunu ifade eden Tütüncü, "Hemen hemen her ülke göçten etkilendi. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle göçmenlere kapıları açan, ihtiyaç duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından saygı duyulan bin yıllık köklü bir geleneğe sahiptir. Ülkemiz bugün 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eskişehir 'de de toplam 22 bin 613 göçmeni ağırlıyoruz." diye konuştu.
İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız da dünyanın pek çok ülkesinden Eskişehir 'e gelen göçmenin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin insani değerleri önde tutarak herkese kucak açan bir ülke olduğunu kaydetti.
Eskişehir Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir'in de katıldığı etkinlikte, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Küreselleşme Lyon Fotoğraf Sergisi Halk Oyunları 

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